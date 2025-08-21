Delio, 90 anni, sempre al lavoro nella sua officina

Ogni giorno in offina, con l’entusiamo e il sorriso di un ragazzino. Solo che Delio Galassi (nella foto) compirà 90 anni il prossimo 17 dicembre. Originario di Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, ha iniziato a lavorare quando ancora faceva le scuole elementari e durante le vacanze estive andava a imparare il mestiere. Nel 1961, ben 64 anni fa, aprì la sua prima officina. Considerando il periodo di apprendistato, sono ottant’anni secchi che fa il meccanico. E non ha nesuna intenzione di smettere. "I motori delle auto, soprattutto quelle d’epoca, sono la mia passione. Stare in officina dalla mattina alla sera è come una droga e non ne posso fare a meno". Ripara o costruisce?

"Ho sempre riparato le vetture vecchie e nuove. Ho frequentato tanti corsi e per 43 anni ho avuto il servizio autorizzato Opel, che ho lasciato nel 2008 per dedicarmi alle vecchie auto, la mia passione fin da bambino per le quali costruisco ricambi introvabili sul mercato. Poi faccio trasformazione, elaborazione e preparazione di auto da corsa".

Il lavoro non manca. "I pezzi delle Cisitalia Pinifarina del 1947, la mia preferita, vengono richiesti da America, Olanda e Giappone".