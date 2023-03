’Della Costa’, Pompignoli denuncia: "Meno servizi e ore specialistiche"

"La Casa della Salute ’Della Costa’ di Cesenatico perde servizi e ore di svolgimento delle attività ambulatoriali specialistiche". È questa la critica del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli il quale punta il dito sul ridimensionamento di alcuni reparti. "Dal 2020 non è più attivo il servizio di ortopedia - attacca l’esponente del Carroccio -, e siamo venuti a conoscenza di una serie di situazioni in cui versa la Casa della Salute ’Della Costa’ (foto), a seguito di un accesso agli atti inoltrato alla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare dell’Emilia-Romagna. Fino a tre anni fa, Cesenatico poteva contare su un servizio ambulatoriale di ortopedia di 5 ore settimanali, funzionale ad assistere il bacino di residenti e anche il grande indotto di vacanzieri del lungo periodo estivo. Inoltre, per quanto riguarda le ore settimanali riservate allo svolgimento dell’attività specialistica ambulatoriale di otorinolaringoiatria, si è passati dalle 9 ore del 2020, riconfermate poi nel 2021, alle 5 ore del 2022, con un taglio consistente. Sul fronte riabilitativo, sono state ridotte notevolmente anche le ore riservate all’attività ambulatoriale di fisiochinesi, una pratica fisioterapica che si occupa della riabilitazione motoria del paziente, attiva presso la Casa della Salute di Cesenatico dal 2020 con 16 ore a settimana, scese a 11 nel 2021 e a 7 nel 2022."

Secondo Pompignoli si tratta di una situazione da tenere monitorata da vicino, perché la Casa della Salute di Cesenatico, per alcune tipologie di intervento, rappresenta un punto di riferimento importante per la città e non solo.

g.m.