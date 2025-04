Della Dance Dream le coreografie musicali al Garrett Contest

In vista del grande evento europeo dedicato agli appassionati cercatori di metalli, in riviera viene confermata una importante partnership fra gli organizzatori e la scuola di danza di Cesenatico Dance Dream, che curerà le coreografie musicali della prossima edizione del Garrett Contest, la nota competizione internazionale di metal-detector, in calendario quest’anno domenica 27 aprile nella spiaggia prospiciente piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo e del Grand Hotel Cesenatico. È una collaborazione fra due eccellenze del territorio, che vede da una parte la Securitaly, azienda leader in Italia nel mercato della sicurezza conn sede nella zona artigianale di Villatae, e dall’altra la Dance Dream, l’accademia di danza più decorata di Cesenatico. A preparare i tre show dell’edizione numero nove del Contest, a cui prenderanno parte 300 ricercatori, sarà la docente Federica Esposito che, con un ensemble di oltre cinquanta artisti, proporrà alcuni medley tratti dai musical di grande successo. "Siamo molto felici di poter nuovamente ospitare nella nostra manifestazione le giovani ballerine della Dance Dream – hanno affermato Stefano Della Chiesa e Roberto Terranova, soci di Securitaly –, i partecipanti al Contest provengono da ogni parte d’Italia e proprio per questo è sempre bello poter mostrare le nostre eccellenze. Lo scorso anno le loro coreografie ci hanno fatto emozionare e quindi, a grande richiesta, abbiamo deciso di proporle nuovamente, come spettacolo da offrire ai spettatori".

g.m.