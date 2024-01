Dellapasqua, l’ora della riflessione: "Candidarmi? Entro gennaio decido"

Non ha ancora ufficializzato la sua candidaturta a prossimo sindaco di Savignano sul Rubicone, ma ha già una lista di giovani che lo appoggia. Nicola Dellapasqua 36 anni, consulente finanziario, dal 2014 vicesindaco e assessore ai servizi sociali e scuola, dovrebbe candidarsi a successore di Filippo Giovannini alla guida di una coalizione di centro sinistra.

Perchè tarda a ufficializzare la candidatura?

"Non mi sento di essere in ritardo, ma credo che questo sia il periodo giusto per le riflessioni. Le persone che incontro mi sembrano più interessate ai problemi e ai lavori che ancora si possono realizzare e mettere in campo in questa legislatura che a pensare alla campagna elettorale".

Però c’è già una lista di giovani che scenderà in campo appoggiando la sua cadidatura.

"Questo è un onore e qualcosa che deve farmi riflettere ancora più responsabilmente sulla decisione che nelle prossime settimane dovrò assumere. La fiducia delle persone e soprattutto da parte di ragazzi giovani che si affacciano in questi mesi alla vita politica attiva è un patrimonio che va trattato con rispetto, con cura e che bisogna meritarsi con dedizione e impegno". Quando scioglierà la riserva?

"Mi sono dato come scadenza la fine di gennaio per assumere questa decisione e la comunicherò ai miei concittadini con un evento aperto a tutti".

Stanno arrivando sollecitazioni a candidarsi?

"Sì. C’è stata quella della lista civica dei giovani che veramente mi ha toccato il cuore. Ma ci sono tante persone che quotidianamente mi manifestano la loro stima e anche questo è qualcosa di bello per un savignanese come me che ha a cuore il bene della sua città. Poi sicuramente ci sono persone che me lo chiedono per curiosità e anche questo è una cosa bella".

A Savignano per le elezioni comunali ci sono già due candidati ufficiali: Luca Pirini con lista civica e Lorenzo Sarti per il centrodestra. Chi teme di più, anche in ottica ballottaggio?

"Risposta non facile perchè sono due ragazzi che conosco come persone serie. L’auspicio, più che il timore, è quello che da cittadino prima ancora che da ipotetico candidato, si possa assistere a una campagna elettorale sul futuro della città, sulle proposte, sui contenuti e perchè no, anche sui problemi da risolvere. Ma con fair play ed educazione. Sono stato educato così e questi è la mia sensibilità anche a livello personale".

L’esperienza che ha maturato come vicesindaco e segretario compresoriale del Pd cesenate le sarà di aiuto?

"Sicuramente a 36 anni ho avuto l’onore di potere fare la gavetta politico amministrativa e a questa età ho messo da parte un bagaglio di conoscenze tecniche su come funziona la pubblica amministrazione e politiche su come ci si relaziona con la Regione e lo Stato. Credo che questo tipo di bagaglio di esperienze mi farà assumere la desicisione sulla candidatura a ragion veduta perchè conosco l’impegno che mi aspetterebbe e non prometterò cose che non sarò in grado di realizzare".