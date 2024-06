Dellapasqua: "Nidi, raddoppio i posti"

Il Comune di Savignano sul Rubicone è l’unico con tre candidati ed è anche il solo ad avere più di 15mila abitanti, quasi 18mila, per cui se nessun candidato avrà la maggioranza assoluta i due più votati andranno al ballottaggio. Nicola Dellapasqua, 36 anni vicesindaco da dieci anni, ha fatto il pieno del "campo largo", con Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Sinistra per Savignano, lista civica dei giovani "Savignano Insieme" e "Patto per Savignano-Azione e Pri".

Quali sono i punti principali del suo programma?

"Il nostro programma racchiude molti punti concreti che vogliamo realizzare in caso di vittoria, tra cui tre: apertura del CAU presso il Santa Colomba garantendo ai savignanesi una medicina e sanità di prossimità efficente; riqualificazione di Piazza Castello grazie al raddoppio dei posti auto del parcheggio Montanari, trasformandola in un museo a cielo aperto della fotografia riportando così alla vita una delle zone più belle e ricche di storia della nostra città. Raddoppio dei posti negli asili nido con la trasformazione delle scuole dell’infanzia in 0-6 anni".

Perché i suoi concittadini dovrebbero votare per lei?

"In queste settimane vi sono venuto a trovare, ho percorso tutti i quartieri della città, abbiamo fatto riunioni, ho anche suonato i vostri campanelli per parlare con voi e per confrontarci sulla nostra Savignano, ed è stato un momento bellissimo in cui è emerso tutto l’amore e tutta la passione che i savignanesi hanno per la loro città. Il patto che abbiamo fatto è molto chiaro: oggi io vengo da voi, suono alla vostra porta e parliamo insieme, ma domani quando sarò sindaco sarete voi a venire da me a raccontarmi i problemi che ci sono in città, le cose da risolvere e a darmi qualche consiglio, qualche tirata d’orecchio. La mia porta sarà sempre aperta".