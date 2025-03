Demografia, l’allarme della Cisl: "Gli anziani doppieranno i giovani"

"Nel 2050 gli over 65 diventeranno oltre il 30% del totale della popolazione, circa 20 milioni di persone in Italia e la percentuale nel territorio provinciale e romagnolo non si discosterà. Occorre pertanto prendere coscienza del cambiamento e riorganizzarsi, con politiche lungimiranti". Il messaggio arriva dal Congresso della Federazione Pensionati Cisl Romagna (30mila iscritti), durante il quale è stata riconfermata segretario generale la cesenate Maria Antonietta Aloisi.

"Il cosiddetto inverno demografico a un fattore centrale per le nostre analisi e le politiche da mettere in atto – ha messo in luce il segretario -. Ciò infatti dovrà certamente portare ad una riorganizzazione complessiva che deve toccare il lavoro, il welfare, l’attività e i servizi sociali, il rapporto lavoro-pensione".

"Vogliamo tuttavia respingere con forza l’immaginario collettivo catastrofico, alimentato in questi anni - ha aggiunto - , che vedrebbe un aumento di costi delle pensioni e della spesa sanitaria insostenibili. Quello che si deve fare però è prendere coscienza del cambiamento e riorganizzarsi, con politiche lungimiranti. Come federazione dei pensionati una delle nostre attività principali è proprio la contrattazione sociale con le istituzioni e a tutti i tavoli cerchiamo di contribuire in maniera propositiva per cercare sempre il progresso ed il benessere dell’intera comunità locale, sempre a sostegno di chi è più fragile". " Respingiamo inoltre con forza la diatriba tra giovani ed anziani- ha sottolineato Aloisi –. I pensionati sono sempre a sostegno di figli e nipoti, anche come aiuto economico. Anche a livello nazionale ci battiamo da tempo affinché si affronti urgentemente il tema delle future pensioni dei giovani".

"Affrontare le sfide demografiche, oltre a quelle sociali ed ambientali della Romagna - ha messo in luce il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli – richiede una visione di lungo termine e l’impegno di tutti gli attori della comunità, inclusi enti locali, imprese, associazioni e cittadini. Le proiezioni demografiche per le province romagnole evidenziano un invecchiamento significativo della popolazione. Diventa quindi imperativo categorico, per affrontare le sfide demografiche in atto, sviluppare ed implementare politiche ed interventi mirati a garantire un adeguato supporto ed una migliore qualità di vita per gli anziani. Servirà inoltre un sapiente mix di politiche pubbliche locali per un welfare 4.0 di territorio".

Nel decennio 2012-2022 In tutte e tre le province si è verificato un calo dei giovani nella fascia di età 0-19, passando da 195.014 nel 2012 a 190.431 nel 2022, con un’incidenza sulla popolazione nel 2022 pari al 17,07%. Anche nella fascia 20-64 anni si è registrato un calo, con un’incidenza del 58,12%. Risulta invece significativo l’aumento dell’incidenza della popolazione nelle fasce 64-79 anni e 80 e oltre, passando rispettivamente dal 15,55% al 16,28% nella prima fascia e dal 7,21% all’8,53% nella seconda. Quanto alle proiezioni demografiche al 2042 in Emilia-Romagna delineano un aumento della popolazione romagnola del 1.16% (Ravenna -2%, Forlì-Cesena + 0.57%, Rimini +3,4%), ma concentrato soprattutto nelle fasce di età più alte. Nella provincia di Forlì-Cesena, le fasce 65-79 anni e 80 e oltre aumenterebbero l’incisione attuale rispettivamente dal 16,37% al 21,06%, e dal 8,47% al 9,66% mentre la fascia 0-19 anni passerebbe da una incidenza attuale del 17,26% al 15%.