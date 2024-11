Denise Battaglia: "Torno all’infanzia con malinconia"

È possibile ritrovare il pizzicore della semplicità dell’infanzia in età adulta? Se lo chiede la cantautrice di Sant’Angelo di Gatteo Denise Battaglia, nel nuovo singolo ‘Arcobaleno Pizzichino’. Ispirato all’omonima caramella, il brano segna un’evoluzione nello stile della musicista e anticipa un nuovo ep in uscita nei prossimi mesi. Alla canzone si accompagna anche un videoclip su Youtube, mentre la copertina del pezzo è stata disegnata dall’artista Arianna Battaglia. Il brano è disponibile online su tutte le piattaforme di streaming.

Battaglia, come nasce il pezzo?

"In alcuni periodi difficili mi sono chiesta se fosse possibile tornare a quelle sensazioni di semplicità che si vivono durante l’infanzia. Un giorno, mentre ero seduta al pianoforte, è nata la frase principale del brano e da lì è venuto tutto in maniera naturale. È una canzone malinconica, ma di speranza".

Cosa racconta?

"Nel pezzo ci sono diversi simbolismi, parlo non solo di come la pioggia sia in realtà fondamentale per dare vita alle cose, ma anche di come grazie a questa sia possibile vedere l’arcobaleno. Nel brano quindi racconto di come l’arcobaleno esca dalla tempesta per andare nel cielo sereno. Da qui il rimando alla caramella".

Musicalmente come si sviluppa?

"Questo singolo mantiene quelli che sono i canoni principali del mio stile, aggiungendo, però, qualche elemento di elettronica che rimane sullo sfondo. Nel pezzo, inoltre, ho inserito dei cori che rimandano al concetto di ascensione al cielo. La più grande differenza rispetto al passato, però, è l’aver registrato il tutto in presa diretta".

Cioè?

"Solitamente un brano si registra utilizzando il click, uno strumento che scandisce il tempo e permette a chi suona un pezzo di andare perfettamente a tempo. In presa diretta, invece, si mantiene l’elemento dell’errore umano, che dà al pezzo più realismo e un’intensità emotiva maggiore. In più, oltre i vari elementi di post-produzione, ci sono le viole suonate dal vivo di Aldo Zangheri".

Tra le altre cose, è in finale al Barezzi festival di Parma.

"Per me è un grande onore, dato che mi ha permesso di esibirmi in diversi luoghi affascinanti. Inoltre, mi ha permesso di mettermi alla prova dato che oltre ai miei pezzi, ho rivisitato e arrangiato un pezzo della Traviata di Verdi. È stata una fantastica esperienza".

Nei prossimi mesi uscirà un nuovo progetto musicale?

"All’inizio del nuovo anno pubblicherò un nuovo ep in cui ci saranno altri pezzi che musicalmente si legano alla sperimentazione di Arcobaleno Pizzichino. I brani sono quasi pronti, ma ci sono ancora degli elementi da sistemare prima della pubblicazione. Il mio obiettivo, oltre a continuare ad esprimermi attraverso la musica, è quello di organizzare un tour e di suonare dal vivo con ancora più continuità".