Dentisti in campo contro il tumore alla bocca

Torna l’Oral Cancer day’ anche nel territorio cesenate. La campagna della Fondazione che fa riferimento all’Associazione nazionale dentisti Italiani, consentirà ai cittadini di prenotare una visita di screening gratuita negli studi dentistici aderenti.

Per farlo è sufficiente andare sul sito www.oralcancerday.it e individuare quello più vicino alla propria abitazione da lunedì al 16 giugno oppure telefonare al numero verde 800 058 444. "La visita – spiega il presidente provinciale Andi, il cesenate Mario Raspini (quello regionale è il cesenate Paolo Paganelli) – si svolge in modo semplice, attraverso un controllo accurato di tutta la mucosa orale del paziente per rilevare la presenza di eventuali lesioni, per decidere se e quando riferire la lacerazione individuata allo specialista e, nel caso, rimandare il paziente a una struttura di secondo livello per la diagnosi definiva".

"Nelle piazze delle principali città – aggiunge Raspini– saranno allestiti quest’oggi info point per fornire tutte le informazioni sull’importanza di un controllo periodico della propria bocca, non soltanto per la salute dei denti".

"L’Oral Cancer Day - aggiunge Raspini – da 16 anni sensibilizza i cittadini e attiva gli odontoiatri,preziose sentinelle, a essere sempre più efficaci nella diagnosi precoce del cancro della bocca. Troppi sono i casi diagnosticati in fase tardiva: lo riferiscono i chirurghi maxillo-facciali e gli otorinolaringoiatria cui si rivolgono i pazienti quando le lesioni sono sintomatiche. Oltre al fumo e all’alcol il papilloma virus è responsabile di più del 20% dei casi di cancro orale".