Dentisti solidali, donata un’ambulanza per la popolazione ucraina

Dentisti a fianco della popolazioen ucraina. L’Andi, l’associazione emiliano-romagnola dei dentisti presieduta dal cesenate Paolo Paganelli, ha donato un’ambulanza ai volontari della Mmssione ’Valentina 6’ che partira domani diretta in Ucraina.

"Abbiamo messo insieme le risorse di tutte le nostre associazioni provinciali della Regione – spiega Paganelli –: con l’automezzo verranno trasportati anche generi di prima necessità, materiale sanitario e odontoiatrico grazie alle offette raccolte nelle numerose iniziative benefiche portate a terminenel corso degli ultimi mesi". "Anche i dentisti cesenati hanno contribuito insieme ai colleghi di tutta la Regione – prosegue il presidente Paganelli -. Anche in precedenti missioni in Ucraina abbiamo offerto il nostro contributo e ci sono stati nostri soci impegnati in prima persona. L’automezzo è stato benedetto dal vescovo di Parma da dove partirà l’ambulanza (nella foto)".

La missione prende il nome da Valentina Pushich, giovane ucraina rianimatrice negli ospedali colpita a morte da una granata russa mentre soccorreva un ferito.