Dentisti, visite gratuite per prevenire il tumore del cavo orale

Si è avviata già con buona partecipazione la campagna per i cittadini della provincia potranno di Forlì-Cesena che consente loro di accedere gratuitamente a visite di screening per la prevenzione del tumore del cavo orale, grazie all’iniziativa Oral Cancer Day, promossa da Andi (associazione nazionale dentisti italiani) con il supporto della sua Fondazione. sarà possibile farlo sino al 12 giugno, prenotandosi.

Il tumore del cavo orale si sviluppa più frequentemente su lingua, mucosa delle guance e su pavimento della bocca. La sua incidenza complessiva è in aumento, così come il tasso di mortalità. In Italia, ogni anno si registrano circa seimila nuove diagnosi specificando tumori del cavo orale, laringe e faringe con una mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, di oltre il 39%.

A illustrare l’importanza dell’evento è il presidente della sezione provinciale Andi Forlì-Cesena Mario Raspini. "Il nostro obiettivo – afferma – è quello intercettare la malattia il prima possibile: la diagnosi precoce fa la differenza, perché consente trattamenti meno invasivi e tassi di guarigione molto più elevati.

L’allarme arriva anche dai dati epidemiologici: ogni anno in Italia si registrano circa 9.900 nuovi casi di tumori del distretto cervico-facciale, di cui oltre quattromila interessano il solo cavo orale. L’incidenza è di circa sette casi ogni 100mila, con una sopravvivenza a cinque anni ferma al 50-60%. Si tratta di una statistica preoccupante che peggiora nei casi diagnosticati tardivamente.

"Purtroppo i cittadini si rivolgono sempre meno al dentista – aggiunge il presidente Raspini – a causa della ridotta capacità di spesa, come confermato dall’ultimo rapporto del Consiglio superiore di sanità. Anche i controlli vengono spesso trascurati, con gravi rischi per la salute".

Oltre ai noti fattori di rischio come fumo e alcol, si segnala anche l’aumento dell’impatto del Papilloma Virus (Hpv), oggi coinvolto in oltre il 20% dei casi, soprattutto tra i giovani.

"Come dentisti ci sentiamo in prima linea nel ruolo di sentinelle– tiene a rimarcare il presdiente dell’associazione dentisti Andi di Forlì Cesena : la nostra formazione ci consente di individuare lesioni sospette anche quando ancora non danno sintomi evidenti.

Per questo Andi invita tutti a prenotare una visita gratuita presso gli studi aderenti, consultando il sito www.oralcancerday.it o chiamando il numero verde 800 058 444".