’Dentro il libro’, edizione boom: 1.500 studenti a palazzo Dolcini

La XVI edizione

di ’Dentro il Libro’ a Mercato Saraceno ha registrato un bilancio positivo: libri per 3.500 euro quelli donati alle scuole, 32 gli appuntamenti organizzati in 16 giorni, 47 le classi coinvolte, 1.500 i ragazzi presenti, 3.000 i libri in visione nella mostra mercato e ben 77.355 euro di libri donati alle scuole nei trent’anni di attività.

È stata notevole la partecipazione a incontri, laboratori didattici e creativi, di musica, teatro, teatro danza, poesia, curiosità nonché quella alla mostra mercato dei libri per ragazzi in collaborazione con la Libreria di Viale dei Ciliegi 17 di Cesena.

Si è trattato della 16ª edizione di ’Dentro il libro’ a palazzo Dolcini di Mercato Saraceno , manifestazione unica nel suo genere dedicata ai ragazzi e alle ragazze di tutto il territorio della Valle del Savio, divenuta negli anni identitaria e che è ripartita a gran velocità dopo la pandemia.