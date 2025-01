Denuncia contro l’infermiera,. Ausl Romagna la contesta

L’Ausl cesenate contesta in una nota la denuncia sporta da un quarantenne che aveva accompagnato la madre al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini ed aveva subito a suo dire, spinte e insulti da parte di una infermiera. I fatti, elencati in una circostanziata denuncia querela, si riferiscono al 12 novembre scorso. Dall’Ausl stessa avevamo avuto informazione che era stata avviata una indagine interna per appurare come erano avvenuti i fatti.

Ecco la precisazione dell’Ausl Romagna. "In merito agli articoli apparsi in data odierna sulla stampa locale relativi alla denuncia-querela presentata da un cittadino che accompagnava la madre al Pronto Soccorso di Cesena, la Direzione aziendale, dopo aver effettuato le dovute e necessarie verifiche interne, ritiene doveroso precisare che la ricostruzione che è stata riportata della vicenda non corrisponde alla realtà dei fatti che sono documentabili e a disposizione dell’autorità Giudiziaria al fine di accertare l’esatto svolgimento dell’accaduto".