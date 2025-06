Denunciato 30enne. In bicicletta ubriaco e positivo alla coca

Un ciclista drogato e ubriaco, 30enne, straniero, residente a Cesena, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, dal Nucleo Operativo e Radiomobile poiché trovato in stato di ebbrezza e ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico poiché, controllato mentre era in sella alla sua bici, è stato sottoposto al pretest alcolico risultato positivo e sostanze stupefacenti, risultato positivo alla cocaina. Su richiesta dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico e alcolemico presso il presidio ospedaliero. E’ uno dei due denunciati con altri quattro segnalati per abuso di droga e alcol dai carabinieri di Cesena e varie stazioni. L’altro denunciato è un giovane trovato in possesso di hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, per un peso complessivo di circa 20 grammi. I carabinieri di Cesena hanno inoltre proceduto amministrativamente, segnalando alla Prefettura di Forlì-Cesena un automobilista poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, è stato trovato in possesso di 4 involucri contenente cocaina. Contestualmente la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione. Una coppia di giovani, assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati entrambi in possesso di 1 grammo di hashish, asseritamente destinato ad uso personale; un uomo poiché, controllato nelle vie del centro cittadino di Cesena, è stato sorpreso in evidente stato di ubriachezza molesta. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e custoditi secondo norma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Ermanno Pasolini