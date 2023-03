Denunciato clandestino in albergo

I carabinieri hanno denunciato un uomo albanese di 27 anni con l’accusa di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Il giovane è stato fermato da una pattuglia del Nucleo operativo in un albergo dove era sprovvisto di permesso di soggiorno e risulta essere già stato respinto alla frontiera marittima di Bari. Su via Cesenatico i carabinieri hanno denunciato un uomo di 52 anni che guidava con un tasso alcolemico di 2,07, oltre quattro volte il limite. Ubriaco fradicio, era un pericolo pubblico e dovrà risponderne al giudice.