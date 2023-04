Denunciato giovane che circolava con un coltello

Uno straniero di 28 anni è stato denunciato a piede libero a Savignano dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, dove una pattuglia lo ha scoperto con un coltello con una lama di sette centimetri mentre girava a piedi in via Circonvallazione senza una giustificazione. Un 32enne straniero dovrà rispondere di soggiorno illegale, in quanto è stato scoperto essere un clandestino privo di documenti. Sono tre le sanzioni amministrative elevate dai carabinieri: un 27enne fermato in viale Carducci e trovato in possesso di poco meno di tre grammi di hashish, un 21enne pizzicato con 2,7 grammi di hashish in auto, mentre il terzo è un 28enne fermato per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 0,52. Le due persone con il vizio del fumo sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.