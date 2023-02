Denunciato giovane in giro con un coltello

Nello scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato dei servizi straordinari per controllare il territorio e garantire la sicurezza. Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato penalmente per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perchè trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 17 centimetri, di cui non ha saputo giustificarne il possesso. Viene mantenuta alta l’attenzione sulle strade, dove sono state denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica; si tratta di un uomo di 37 anni controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Norm sulla Statale Adriatica, mentre guidava ubriaco con un tasso alcolemico pari a 1,49, cioè tre volte il limite consentito dalla legge; un 23enne fermato a Gambettola con un tasso alcolemico di 0,83; un 52enne al volante della propria autovettura con un tasso di 1,07 ed un 51enne fermato a San Mauro Pascoli in via Marina con un tasso di 1,26. Se la cavano invece con una sanzione amministrativa i conducenti di veicoli che hanno un tasso superiore allo 0,5 ma inferiore a 0,8 ed il caso di un 34enne controllato a Savignano sul Rubicone sulla via Emilia, con un tasso di a 0,71.

Sono due i clandestini denunciati a Cesenatico per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; sono un 26enne controllato dai militari della Stazione di Cesenatico in viale Carducci, ed un 19enne controllato dal Norm in viale Anita Garibaldi.

Sul versante del contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe; nella rete sono finiti un 22enne fermato in via Savio coninn tasca 4 grammi di hashish, un 19enne, un 23enne ed un 21enne, i quali, controllati, a piedi in via Garibaldi, sono stati pizzicati con 27 grammi di hashish.

g.m.