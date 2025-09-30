Depositate le motivazioni. I condannati preparano l’appello

Sono state notificate ieri (con un paio di settimane di anticipo rispetto alla scadenza) le motivazioni della sentenza del processo di primo grado per la bancarotta dell’Ac Cesena pronunciata il 15 luglio scorso dal collegio formato dai giudici Marco de Leva (presidente), Giorgia Sartoni e Federico Casalboni. Sono 101 pagine che gli avvocati difensori degli imputati condannati stanno consultando con grande attenzione per cercare punti deboli sui quali basare i ricorsi alla corte d’appello, da presentare entro fine novembre.

L’impressione generale è che i giudici abbiano dato credito alle argomentazioni della curatela fallimentare, rappresentata dal commercialista bolognese Mauro Morelli, e recepite dal pubblico ministero Francesca Rago, mentre non sono state tenute in considerazione le argomentazioni portate dalla difesa, in particolare la consulenza Savioli che evidenziava un miglioramento complessivo della situazione finanziaria dell’Ac Cesena, pur con un incremento dei debiti tributari.

Ricordiamo che i giudici hanno condannato Mauro Giorgini e Claudio Manuzzi a 4 anni e 4 mesi di reclusione, Christian Dionigi a 3 anni e 10 mesi, Stefano Bondi a 3 anni e 10 mesi, Barbara Galassi a 3 anni, 6 mesi e 15 giorni, Luca Campedelli a 2 anni. Hanno assolto con formula ampia Luca Mancini, Rino Foschi, Luigi Piangerelli ed Enrico Brunazzi, e hanno dichiarato prescritti i reati contestati a Graziano Pransani.