Derby ad alta tensione. Schierati duecento agenti per vigilare sugli ultras

Sorvegliata speciale la partita di domani pomeriggio allo stadio Dino Manuzzi. Cesena-Rimini, il derby in programma alle 16.15, regalerà momenti di spettacolo sportivo in campo e sugli spalti, ma si teme per la sicurezza. Le forze dell’ordine sono pronte a uno sforzo straordinario per evitare scontri, che potrebbero derivare dall’incontro delle due tifoserie. Per scongiurare i disordini, ’in campo’ scenderanno ben 200 agenti . A bordo campo e fuori dallo stadio ci saranno carabinieri, poliziotti e agenti della polizia locale. Una tifoseria calda quella che entrerà in scena domani. La partita viene considerata infatti a ’rischio elevato’ o, come si dice in gergo tecnico, ’attenzionata’.

Si attende l’arrivo di 1.500 tifosi riminesi che andranno a occupare la Curva Ferrovia mentre, dall’altra parte della ’barricata’, quella bianconera, si attendono per ora 9.200 tifosi cesenati (2.714 i biglietti venduti a 72 ore dalla partita cui si sommano i 6.481 abbonamenti). E tanti tifosi della Curva Est, al Manuzzi arriveranno in motorino. Questo il programma se (come sembra) il tempo sarà clemente. Non mancheranno ovviamente i pullman dove viaggeranno più comodi i tifosi dei club, e le auto.

E sono proprio le ore precedenti al derby, e l’arrivo in massa dei tifosi del Rimini a Cesena (basti pensare che in questi giorni a Rimini si notavano striscioni con le scritte ’Domenica tutti a Cesena’) a destare le prime preoccupazioni. Per evitare disordini verranno schierati dunque 200 uomini in divisa e non è esclusa la sorveglianza con l’elicottero della polizia per monitorare gli spostamenti dei tifosi.

A garanzia della sicurezza, all’interno e esterno dello stadio. ci sarà anche l’impianto di video sorveglianza attivo dallo scorso gennaio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Complessivamente all’interno e all’esterno dello stadio ci sono 62 telecamere ad alta definizione che agevoleranno le forze dell’ordine nel gestire al meglio l’ordine pubblico. Per la sesta giornata di andata del campionato di serie C, il Manuzzi vedrà i padroni di casa determinati ad aggiudicarsi la quinta vittoria di seguito, mentre la squadra ospite, dal canto suo, cercherà di resistere e di spingere sull’acceleratore per segnare.

Mentre cresce l’attesa per l’appuntamento calcistico di domani, non può non venire alla mente l’ultimo derby a Cesena, quello dell’8 gennaio scorso. Impossibile scordare gli scontri culminati in una rissa violenta a Ponte Pietra prima del match vinto dal Cesena 1-0. Le sanzioni e i daspo applicati dalla questura di Forlì-Cesena sono stati in totale di otto divieti comminati ai tifosi di entrambe le tifoserie di partecipazione a manifestazioni sportive con durata da 1 anno a 8 anni. Domenica 8 gennaio poco prima del fischio d’inizio allo stadio Manuzzi, un centinaio di ultras hanno dato il peggio di sè. Si erano dati appuntamento al bar Capriccio nella via Cesenatico, muniti di bastoni di ferro, spranghe bottiglie di vetro e si sono affrontati brutalmente. L’intervento delle forze dell’ordine ha posto fine alla rissa.

Per assicurare un pieno e sicuro svolgimento dell’evento, domani ai tifosi del Rimini sarà riservato il parcheggio Ospiti, mentre i cesenati potranno parcheggiare vicino al centro commerciale Montefiore. A partire dalle 12.30 sarà vietato parcheggiare nelle strade adiacenti allo stadio e ai pubblici esercizi e ai supermercati in prossimità dello stadio sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro.