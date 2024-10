Derby all’Angelini Cesena. Strapazzato il Riccione

In un MiniPalazzetto dalle grandi occasioni, l’Elettromeccanica Angelini Cesena strapazza Riccione e porta a casa la seconda vittoria della stagione su altrettante gare disputate nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile, imponendosi 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-15) e guadando la vetta della classifica a punteggio pieno. Le ragazze di coach Lucchi in particolare hanno disputato una partita molto convincente in fase di cambiopalla (44%), con la correlazione muro-difesa che ha determinato gli strappi decisivi.

La partita. Nel primo set Cesena parte forte facendosi sentire a muro (3-0), dopo di che Benazzi al servizio scava il solco decisivo, passando da 9-6 a 13-6 e poi ancora a 20-10. La pipe di Pinali vale il 24-15, dopo di che Conficoni serve Vecchi che chiude di potenza 25-15. Nel secondo parziale Riccione tenta di cambiare l’inerzia a suon di pallonetti (5-8), ma viene presto raggiunto grazie a un tap-in di Melandri sul servizio di Caniato (18-18). A quel punto Calisesi sale di giri in difesa e Pinali firma il break decisivo (24-22), chiuso poi da Benazzi con un mani out per il 25-23. Nel terzo set Riccione mette pressione, risponde Melandri con la sua fast (4-5) e coach Lucchi inserisce la diagonale Casali-Pasini: proprio il giovanissimo opposto bianconero pareggia i conti e firma il sorpasso (17-15), che però non basta, perché una serie di errori bianconeri regala la vittoria alle ospiti. Cesena in ogni caso torna subito in pista, chiudendo il discorso nel quarto parziale, vinto in pieno controllo.

Riguardo alle singole atlete, score da applausi per capitan Benazzi che vince da sola più di un set: 26 punti per lei di cui 2 ace, 2 muri e il 39% di positività in attacco. A ruota arriva Melandri con 14 punti (3 muri) e il 58% di positività in attacco. Da sottolineare anche l’ingresso di Pasini, classe 2008, che in due azioni consecutive firma 2 punti (un attacco in diagonale e un muro). L’Elettromeccanica Angelini Cesena condivide ora il primo posto in classifica con Giorgione Pallavolo e si prepara al delicato match di sabato prossimo in casa di Jesi.