Derby Blue Limited Edition. Il lancio in riviera con Clara

Una eccellenza italiana delle cooperative nel settore agroalimentare, ha come testimonial la cantante del momento. Ieri al Maré di Cesenatico è stato presentato il nuovo succo di frutta Derby Blue Limited Edition Pompelmo Rosé, firmato da Clara. All’iniziativa hanno partecipato numerosi imprenditori, il direttore generale Pier Paolo Rosetti ed il direttore marketing horeca Conserve Italia, Gabriele Angeli. Conserve Italia rifornisce i pubblici esercizi di tutta Italia, dove ha il 50 percento del mercato, il cui primo marchio è Yoga ed il secondo è proprio Derby. "Ci stiamo rinnovando – ha detto Rosetti –, con una gamma di succhi senza zuccheri aggiunti, che sono tutti prodotti biologici naturali, realizzati con frutti dei 14mila soci riuniti nelle nostre 36 cooperative. Siamo partiti da qui perché la riviera romagnola è importante per i nostri prodotti. Con Clara la partnership è iniziata all’inizio di quest’anno ed abbiamo intenzione di proseguire per sviluppare un progetto che si rivolge ai giovani attraverso musica. Ci rivolgiamo a 1.800 distributori in tutta Italia, con bottiglie da 200 millilitri pensate appositamente per i bar". La cantante e attrice Clara Soncini si è presentata in grande forma, sposando un progetto di profilo nazionale, lanciato a Cesenatico. Per l’occasione nel fine settimana, l’occhio della ruota panoramica di piazza Costa, ha trasmesso il video wall con il logo Derby Blue. "Con questa Limited Edition – ha detto Angeli –, abbiamo voluto dare voce al lato più autentico e vibrante del nostro brand unconventional dei succhi di frutta".

Giacomo Mascellani