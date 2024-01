Derby Sammaurese-Forlì. Oggi tensione alle stelle

di Roberto Daltri

Alle 14,30, quando Matteo Giudice della sezione di Frosinone darà il via alla gara, tutte le suggestioni legate ai tanti ex presenti nelle due squadre, i tanti ricordi che Thomas Bonandi e Cristiano Protti si portano dietro dei loro trascorsi in giallorosso, spariranno di colpo. Conteranno il fatto che Sammaurese e Forlì per continuare ad inseguire i loro obiettivi hanno entrambe bisogno dei tre punti.

La Sammaurese di Mirko Taccola ha conquistato una vittoria importantissima domenica scorsa rilanciandosi in classifica. Il Forlì arriva da cinque successi in fila, perciò viaggia sulla spinta della fiducia nei suoi notevoli mezzi. La squadra allenata da Mauro Antonioli inoltre ha una forte motivazione nel fatto di voler cancellare la pessima prestazione dell’andata, quando al Morgagni la Sammaurese dilagò nel finale cogliendo una netta vittoria.

Se Antonioli deve fare i conti con gli acciacchi fisici di alcuni dei suoi calciatori, dall’altra parte Mirko Taccola ha meno problemi, assenza di Morri per squalifica a parte. Montesi ormai è completamente recuperato, il gol segnato a Certaldo lo dimostra, per quanto riguarda Pacchioni il suo impiego resta molto incerto e comunque può garantire pochi minuti di autonomia.

Sul piano tattico si preannuncia un confronto fra due squadre che si schierano nello stesso modo: entrambi i tecnici prediligono infatti la difesa a quattro in linea, tre centrocampisti e tre attaccanti. Mirko Taccola dovrà decidere se partire con Maltoni (foto) al centro dell’attacco, per avere maggiore presenza fisica in area, o confermare l’attacco “leggero” con Montesi al centro, Misuraca a sinistra e Gasperoni sulla destra.

Sarà molto importante per la Sammaurese non concedere punizioni dal limite dell’area; Mario Merlonghi col destro, Thomas Bonandi col sinistro sono dei veri specialisti, se potrà scendere in campo anche Mirko Drudi sa essere molto pericoloso sui calci da fermo. Certo le soluzioni che Mauro Antonioli può pescare nella dentro la rosa a sua disposizione sono parecchie, proprio per questo la Sammaurese deve mettere in campo una prestazione super, specie sul piano della concentrazione. Per chiudere una curiosità: Gambino e Tacconi, due dei marcatori dell’andata non fanno più parte della Sammaurese.