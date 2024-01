Deroga al tifo organizzato, la conferma del Gos: "Domani allo stadio la Curva Mare non entrerà"

Nessuna deroga per gli oltre tremila abbonati della curva bianconera, che non potranno quindi acquistare il biglietto per un altro settore e dovranno vivere la sfida di domani sera, contro il Pontedera, fuori dai cancelli del Manuzzi. L’ultima (debole) speranza era legata ad un’eventuale via libera del Gos, ma il Gruppo Operativo per la Sicurezza ha confermato la linea adottata dalla Figc nel dispositivo di chiusura della Mare in seguito ai fatti accaduti Pescara, lancio di un paio di petardi dal settore ospiti con conseguenze per uno steward, nel Novembre scorso. Provvedimento analogo è stato tra l’altro preso ieri dal giudice sportivo nei confronti dell’Arezzo, sempre per un petardo lanciato in campo dai tifosi amaranto e che in quel caso ha stordito un fotografo, nella trasferta di Ancona.

La società bianconera non ha lasciato nulla di intentato per ottenere il nulla osta interfacciandosi con il Gos, ma come recita il comunicato diramato ieri: "All’esito di tale confronto, svolto in un clima di collaborazione e trasparenza, preso atto della oggettiva inattuabilità di soluzioni rispettose delle norme statuali e federali vigenti, anche per evitare ulteriori provvedimenti potenzialmente lesivi dei propri tifosi, si conferma l’impossibilità dell’accesso allo stadio per gli abbonati di Curva mare in occasione della gara in questione". Orogel Stadium parzialmente silenziato domani sera, triste prologo al silenzio totale che accompagnerà la prossima gara interna contro la Fermana il 3 febbraio, quando gli spalti dello stadio saranno completamente deserti.

Andrea Baraghini