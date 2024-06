Derubata al mercato ambulante di Gambettola

Ieri a Gambettola, al mercato ambulante del giovedì, sfilato il portafoglio dalla borsa e, qualche giovedì prima, scoperta una ladra di gioielli dalla signora che voleva derubare. Il Giovedì mattina a Gambettola è il giorno fisso in cui si svolge il mercato ambulante; nel centralissimo viale Carducci e nella piazza Foro Boario sono presenti in fila uno dietro l’altro i banchi dei commercianti. Durante le ore del mercato vengono sempre svolti servizi di controllo da parte dei carabinieri o dagli agenti della Municipale. Nonostante ciò ieri mattina un portafoglio è stato sottratto dalla borsa di una anziana. Lo ha raccontato il figlio: "Nel portafoglio di mia mamma, a parte qualche banconota, c’erano all’interno sia la carta d’identità che la tessera sanitaria, ma soprattutto c’era il tesserino del pacemaker che deve avere sempre con sé in caso di necessità. Se qualcuno lo trovasse chiederei gentilmente di scrivermi o portarlo ai carabinieri, dove è già stata presentata denuncia". L’altro episodio più inquietante è accaduto ad una signora anziana che a piedi stava rientrando a casa nel centro del paese; all’improvviso gli si è parata davanti una sconosciuta che subito l’ha abbracciata e le ha messo le mani intorno al collo: "Ciao, come stai ? Ti trovo molto bene". La signora è rimasta sorpresa ma ha capito subito quelle che erano le reali intenzioni della sconosciuta e l’ha allontanata.

Vincenzo D’Altri