Derubato 15 volte in trent’anni: la rabbia dell’imprenditore

Cesena, 16 febbraio 2025 – Ha subito una quindicina di furti nell’arco di 30 anni. A cominciare dal 1993. Giancarlo Spinelli, che ha un’azienda agricola a Cesena e diversi terreni con case nel Cesenate, ha filmato i ladri mentre entravano nella sua abitazione in via Tessello 2846, lo scorso novembre. Ma i malviventi non sono ancora stati assicurati alla giustizia.

Giancarlo Spinelli, perché avvengono così tanti furti?

“Il problema non è che le forze dell’ordine non si danno da fare, il problema è che la legge permette di delinquere”.

Cosa intende?

“Che se prendono un ladro e lo arrestano, il giorno dopo è già libero di andare a rubare da un’altra parte. Poi, al giorno d’oggi, se hai subito un furto ti devi costituire parte civile in un processo. E questo è l’unico modo per ottenere un risarcimento”.

Dove ha subito i furti?

“Io e la mia famiglia abbiamo dei terreni con delle case. Ma la maggior parte dei furti l’ho subita nella zona di San Vittore in via Tessello. Lì ho una tipica azienda agricola con un capannone. I furti sono iniziati oltre trent’anni fa. Nella casa di San Vittore c’è l’abitazione e all’interno molti mobili, anche di valore. I ladri mi hanno svuotato casa diverse volte”.

Ricorda la prima volta che i ladri si sono introdotti in casa sua?

“La prima volta si trattava di una banda organizzata, che aveva messo a segno furti miliardari in svariate zone. Rubavano di tutto e poi mettevano in vendita gli oggetti rubati sul mercato e nelle fiere. Questa banda fu sgominata. Una parte della refurtiva è stata ritrovata, sono scattate denunce su denunce”.

A lei cosa hanno portato via? “Quadri di un certo valore, mobili antichi, sedie, di tutto. Alcuni dei miei quadri furono ritrovati a Modena e Reggio Emilia”.

Quando ha filmato i ladri che entravano in casa sua?

“La prima volta a novembre del 2024, in via Tessello. Ho messo un sistema di videosorveglianza che si attiva quando qualcuno passa davanti al cancello. I ladri hanno scavalcato la ringhiera e sono stati ripresi dalle telecamere. Si riconoscono bene. Sono stati ripresi anche in viso. Ma non li hanno mai catturati. Mi hanno portato via circa 800 litri di gasolio del valore totale di 2000 euro, e anche degli attrezzi agricoli del valore di un migliaio di euro”.

Ha altri filmati di malviventi?

“Ho filmato in tutto sei persone in tre distinti furti. In un’occasione mi hanno scardinato le porte. Erano dei ragazzi che hanno rotto le porte ma non hanno rubato nulla. Mi è suonato l’allarme, pioveva a dirotto e i ladri sono fuggiti. Ultimamente controllo spesso i filmati. L’ultimo furto risale a dicembre 2024. Nessuno dei malviventi filmati è mai stato preso. Ho anche un terreno alla Pioppa dove mi hanno rubato un autocarro e hanno tagliato il cancello. Di fronte alla mia casa c’era un camioncino, poi risultato rubato, la polizia ha preso le impronte all’interno del veicolo e hanno trovato degli attrezzi da scasso. Ho anche una casa a San Carlo con un terreno e lì mi hanno rubato rame e ferro”.

Vive con la paura di subire nuovi furti?

“Non vivo con paura, ma con preoccupazione. C’è molta allarme in giro e purtroppo il fenomeno non si riesce ad arginare”.