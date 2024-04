Desertificazione bancaria. Alfero senza uno sportello

Dal prossimo 24 ottobre, Alfero, la località più grande del territorio comunale di Verghereto, resterà senza sportello bancario. Lo ha comunicato la Direzione dell’Area Romagna-Marche di Banca Intesa SanPaolo al sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, che poi da parte sua ha informato il Consiglio comunale nella seduta di qualche giorno fa. "Nei giorni scorsi – dice il primo cittadino di Verghereto – ho avuto un incontro col Responsabile dell’Area Romagna-Marche di Banca Intesa SanPaolo, che mi ha comunicato che la Direzione generale di quella Banca ha deciso, a partire dal 24 ottobre di quest’anno, la chiusura della propria filiale ad Alfero, con accorpamento alla filiale di San Piero in Bagno, che dista oltre 10 chilometri da Alfero. Quello di Alfero è l’unico sportello bancario che ancora esisteva e resisteva nel nostro territorio, dopo la chiusura, negli anni scorsi, di quelli di Balze e di Verghereto-capoluogo".

"Ovviamente, col responsabile di Banca Intesa ho messo decisamente in evidenza le varie ragioni per la necessaria presenza di uno sportello bancario ad Alfero - spiega il sindaco –. Ho insistito riguardo al necessario mantenimento di quel servizio socio-economico per la popolazione, che ora verrà a mancare nel territorio comunale. Ma la risposta è sempre la stessa da parte degli Istituti bancari, nel senso che anche la località di Alfero utilizza poco quella filiale bancaria, la cui gestione economica sarebbe diventata pertanto insostenibile. Purtroppo anche Alfero tra sei mesi resterà vittima della cosiddetta ’desertificazione bancaria’, che ha colpito e sta colpendo anche numerose altre località della nostra provincia". Quando chiude uno sportello bancario, a volte, la Banca installa almeno un bancomat, ma in questo caso ci sarà la chiusura totale dell’immobile. "Loro – continua il sindaco – dismetteranno anche l’immobile della filiale, per cui ci hanno detto che se il Comune metterà a disposizione gratuita un locale, poi Banca Intesa è disponibile a mettere in funzione un bancomat" Ancora una volta verrà a mancare un altro servizio in montagna. "La montagna viene sempre penalizzata – dice il sindaco Salvi – in specie nei servizi ai cittadini. Con la chiusura della filiale di Banca Intesa a Alfero, alcune località del nostro Comune avranno la possibilità di usufruire di un sportello bancario a vari chilometri di distanza, anche 30, se facciamo riferimento alle frazioni nei dintorni di Balze. Le banche più vicine sono infatti a San Piero in Bagno". La Banca (allora Cassa dei Risparmi di Forlì) è in attività ad Alfero dal 1965.

Gilberto Mosconi