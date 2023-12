"Destineremo 3 milioni alle opere pubbliche"

Approvato a maggioranza con 11 voti a favore, 5 contrari, 1 assente dal Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone il bilancio di previsione 2024-2026. Ha detto l’assessore al bilancio Francesca Castagnoli: "E’ un bilancio che arriva in chiusura di un quinquennio eccezionale, tra pandemia, alluvione, guerre che hanno determinato il caro energia, l’aumento a doppia cifra dell’inflazione e le politiche di rialzo dei tassi necessarie al suo contenimento. E generato l’opportunità delle risorse del Pnrr di cui il Comune di Savignano ha saputo fare incetta. Da sottolineare il basso indice di indebitamento del nostro Comune che dai 200 euro pro capite del 2014 è passato ai 28 del 2024, permettendo di calmierare la spesa per interessi e salvare i servizi, e l’estinzione anticipata dei mutui mediante l’avanzo. Un’operazione strategica e importante".

Il bilancio del Comune, che ammonta a 12 milioni 860mila euro, vede alla voce entrate tributarie 3.500.000 euro da gettito Imu e 1.180.000 da addizionale comunale Irpef. Dal recupero dell’evasione fiscale sono stimate entrate per 353mila euro cui si aggiungono 50mila euro di recupero Tari e 528.500 euro di altre imposte. Dal Fondo di solidarietà entrano 2.380.381 euro, mentre le entrate extratributarie sono stimate in 1.661.417 euro. Le entrate in conto capitale sono pari a 3.205.619. Alla voce ’Spesa corrente’ si registrano 9.572.815, in linea con quelle previste degli anni precedenti. La spesa per il personale si assesta in 1.607.159 euro mentre delle spese in conto capitale previste, 3.178.618 si riferiscono alle opere pubbliche, tra le quali prenderanno l’avvio nel 2024 il completamento della manutenzione di viale della Libertà per 714.690 euro, la realizzazione del Parco di Valle Ferrovia per 952.855 euro, la manutenzione delle strade urbane (285.700 euro) e la realizzazione della fototeca ’Marco Pesaresi’ per un totale di 626.000 euro e altrettanti 626.373 euro per la sistemazione del ponte in via Melozzo da Forlì, delle frane in via Gualdello/Ribano, Rubicone destra e sinistra a seguito dei danni da alluvione e via Colombarazzo.

Nel 2023 la priorità è stata riservata alle scuole con 1.517.000 euro di investimenti negli edifici scolastici per efficientamento energetico e messa in sicurezza. L’efficientamento energetico ha riguardato anche la sede comunale per 90mila euro. Un grosso impegno ha riguardato l’avvio dei lavori ancora in corso per la rifunzionalizzazione della biblioteca comunale con nuovi spazi e arredi (730.000 euro). E l’acquisto dell’immobile ex Inps in piazza Giovanni XXIII con la realizzazione della nuova sede della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare.