Detector Shop, partnership con la turca Nokta

Detector Shop, la divisione ’hobby’ di Securitaly, azienda di Cesenatico leader nel mercato della sicurezza, dopo la consolidata esclusiva con i texani di Garrett, il più prestigioso marchio al mondo nel settore metal detector, ha siglato a Istanbul una nuova partnership commerciale con Nokta. In pratica, Detector Shop, diventerà esclusivista italiano dei metal detector made in Turchia. Nokta negli ultimi dieci anni è diventato un player importante in questo settore, realizzando dispositivi di qualità a prezzo contenuto.