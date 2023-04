Deve andare in pensione ma lavorerà un anno gratis

di Giacomo Mascellani

In una Italia dove in molti settori si fa fatica a trovare delle persone disponibili a lavorare e dove ci sono tanti uomini e donne che preferiscono ricevere sussidi piuttosto che accettare un’occupazione e un lavoro, da Cesenatico arriva la bella notizia di un dipendente illustre che ha raggiunto l’età pensionabile ma che ha deciso di continuare a prestare servizio gratuitamente. Edoardo Turci, 67 anni, comandante della Polizia locale di Cesenatico, va in pensione ma lavorerà gratis per un anno.

Turci, perchè questa decisione?

"Mi è stato chiesto dall’Amministrazione comunale ed anche perchè se andassi via metterei in difficoltà l’ente, in quanto ci sono da concludere dei progetti e delle assunzioni che il Covid ha fatto slittare".

Il suo è dunque un impegno soprattutto morale.

"Si, l’Amministrazione comunale mi ha chiesto di rimanere e proseguire come forma di volontariato senza alcun vincolo contrattuale, percepirò soltanto un rimborso spese per la benzina che è minimo".

Quali sono le incombenze imminenti del comando di Polizia locale?

"Dall’1 maggio si insediano due ispettori nuovi ed inoltre siamo vicini all’installazione dell’autovelox sulla Statale Adriatica; questi, come altri, sono passaggi da seguire, avviando un percorso di progetti e affiancamento di nuove assunzioni assieme agli altri ispettori".

Com’è la situazione dell’organico di Polizia locale?

"Abbiamo 41 figure, di cui due ispettori, mancano quattro ispettori, perchè da più anni, non sono stati rimpiazzati quelli trasferiti e pensionati, sempre per il rallentamento di tutte le procedure. Abbiamo inoltre in previsione l’assunzione di tre agenti a tempo determinato per la stagione estiva".

Chi ha coperto il ruolo degli ispettori mancanti?

"Da quando sono arrivato, nel 2017, mi sono accollato il compito al posto degli ispettori mancanti sull’infortunistica, sulla polizia giudiziaria e sul contenzioso, oltre naturalmente ad avere il coordinamento del servizio. Devo essere grato, sia ai due ispettori in servizio, sia a tutti gli agenti per la loro collaborazione, come anche all’Amministrazione".

Quanto durerà il suo periodo di volontario?

"Fino ad un anno al massimo, ma se la situazione andrà a regime, potrei finire, e lo spero, il mio compito anche prima". Quale valore dà al suo gesto ed alla gratuità del suo impegno?

"Non devo dimostrare niente, ho avuto molto dalla vita, il lavoro mi ha gratificato, ho avuto genitori eccezionali e ho una famiglia splendida; quindi restituisco in parte quanto ho ricevuto".