"Deve diventare la prima emergenza della città"

"Abbiamo saputo che l’intendimento dell’abate dom Maccarinelli è investire l’intera città e le tutte le forze politiche e sociali dello stato di assoluta emergenza in cui è venuta a trovarsi l’abbazia. Noi come associazione ’Amici del Monte’ siamo a disposizione per fare la nostra parte e l’obiettivo ora è che dello stato precario della basilica si parli più che possibile in tutti i canali informativi, anche nazionali".

A parlare è Luciano Almerigi presidente del sodalizio ’Amici del Monte’ fondato dal 1959. "Siamo un’associazione laica – dichiara – di cui fanno parte credenti e non, uniti dalla consapevolezza che l’ormai millenaria abbazia è parte costitutiva della città. Quando venne fondata , in tempi di forte polarizzazione partitica, il primo presidente fu un repubblicano e la giunta di allora con il sindaco dell’edera ebbe incrinaturr a causa di questo fatto, ma si capì presto che il sodalizio non aveva natura confessionale, ma l’obiettivo di valorizzare artisticamente un patrimonio della città".

"Durante la guerra – prosegue Almerici – l’abbazia subì migliaia di colpi delle granate, ma poi avvenne la ricostruzione e in seguito grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio, ai tempi della sua floridezza, vennero realizzati interventi di manutenzione straordinaria, l’ultimo dei quali sulla cupola. Ora la faglia che si trova sotto l’edificio religioso ha aggravato la situazione sotto il profilo della tenuta sismica. Servono fondi di ampia portata. Bisogna far fronte comune e gli ’Amici del Monte’ sono all’opera per coagulare il massimo coinvolgimento".

a.a.