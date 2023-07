"Devo studiare per entrare a Medicina Poi una vancanza sull’isola di Zante"

Tra le classi del ‘Monti’ a spiccare è la 5 As, indirizzo Scienze umane, dove si registrano ben quattro lodi. Una di loro è di Estera Musta, di origini albanesi ma nata in Italia. "Tra di noi c’è sempre stata una competizione sana: volta a migliorarsi, confrontarsi e aiutarsi — debutta —. Non pensavamo che tanti di noi prendessero la lode. Per quanto mi riguarda è stata la ciliegina sulla torta del mio percorso di studi in cui ho messo tanto impegno. L’esame con l’unica prova orale mi ha avvantaggiato, sono riuscita a dimostrare quello che ho imparato in questi anni". Per Estera però non è ancora tempo delle meritate vacanze. "Devo preparare il test di ingresso a Medicina, è il mio sogno da sempre — prosegue —. A fine luglio invece ho in programma un viaggio con le mie amiche per festeggiare il traguardo della maturità: andremo sull’isola di Zante in Grecia. Una metà molto gettonata dai miei coetanei". Il ricordo più bello delle scuole superiori? "Certamente la gita a Monaco e Berlino, l’unica in cinque anni segnati dal Covid. Almeno noi abbiamo avuto la fortuna di fare questa esperienza indimenticabile", conclude.