Di corsa a San Silvestro, ’bruciando’ il cenone. Un anello di 15 chilometri tra città e colli

Correre o camminare di buon passo fa sempre bene. Soprattutto quando si ha a che fare coi postumi di panettoni, arrosti e cappelletti in rapida, continuata (e apprezzatissima) successione.

A metà del guado delle festività natalizie, chi ama tenersi in forma pensando alla qualità della vita, domenica 31 dicembre alle 9 avrà la ghiotta occasione per raggiungere un accordo con la bilancia dopo aver partecipato all’evento podistico che il cesenate Antonino Guadagnino sta organizzando con partenza dall’Ippodromo.

"Sarà un percorso lungo una quindicina di chilometri - spiega - ad anello, non competitivo e aperto a tutti coloro che apprezzano la possibilità di stare insieme, socializzare, divertirsi e allo stesso tempo tenere a distanza il divano. L’itinerario si dipanerà arrivando a toccare le prime colline cesenati, dopo di che si chiuderà il cerchio rientrando, percorrendo un sentiero diverso, al punto di partenza, dove sarà previsto un ristoro".

La partecipazione all’evento sarà gratuita.

"Non è questione di costi i iscrizione - riprende Guadagnino - ma piuttosto di godersi il momento, pensando alla salute del corpo e dello spirito".

Non si tratta in ogni caso dell’unico progetto in programma per il vulcanico podista cesenate, che sta continuando a lavorare all’idea di valorizzare l’area mineraria di Formignano attraverso una serie di iniziative sportive.

"Lo scorso anno - conferma - ho ideato con la collaborazione del circolo ’La Miniera’ una sorta di data zero, un appuntamento dedicato alla corsa o alla camminata lungo un tracciato da me individuato e che consentiva di godere di inediti quanto meravigliosi scorci sulle nostre vallate. Ora il tema si ripropone: nel 2024 abbiamo intenzione di strutturare al meglio il progetto, magari col coinvolgimento anche del Comune al quale potremmo proporre di valorizzare anche l’area dell’ex villaggio minerario attraverso un passaggio ad hoc - ovviamente in sicurezza - con tanto di cartellonistica e materiale informativo dedicato alla zona, ricca sì di fascino e di suggestione, ma certamente anche traccia della storia di una importante parte del nostro passato e della nostra comunità".