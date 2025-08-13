Di corsa tra i monti dell’Appennino tosco romagnolo. Il 23 agosto torna Verghereto Trail

Chi lo dice che le vacanze devono essere solo relax e dolce far niente davanti a un panaorama da cartolina? Il divertimento e il panorama da cartolina sono in effetti garantiti anche dal programma servito su misura di chi, tra i monti dell’Alto Savio, è disposto a spremere sudore anche ad agosto, salendo e scendendo per i crinali appenninci. Col fiatone, magari, ma anche con lo spirito in spalla che questo genere di appuntamenti riesce sempre a garantire.

Sabato 23 agosto torna in effetti ’Verghereto Trail’, la gara ’wild’ sul versante Tosco-Romagnolo, che corre e si inerpica su bellissimi tracciati, immersi completamente nella natura e incastonati tra le montagne, fruibili, peraltro, anche al di fuori della competizione sportiva, per escursioni, trekking e appassionati della natura.

Le gare, con partenza e arrivo nel centro di Verghereto, anche quest’anno si disputeranno su e giù per il crinale appenninico che divide la Romagna dalla Toscana.

Il Verghereto Trail, però, non è solo una gara: è anche un modo per avvicinare chi vuole conoscere questa disciplina. Infatti, la distanza di 12 km può essere percorsa anche in modalità ’camminata’ aperta a tutti, in modo da rendere tutto più affascinante e permettere di entrare completamente in contatto con la natura in un contesto ambientale che si presta perfettamente a questo tipo di specialità e offre scorci e paesaggi di rara bellezza.

Sport, natura e, quindi, anche turismo: un turismo sportivo a cui il nostro territorio si rivolge con una estesa rete sentieristica per escursioni a piedi o in mountain bike.

Per info rivolgersi a: Ufficio Uit Verghereto – Via Nuova, 60 - 47028 Balze – Verghereto. Tel. 0543 906589. Pro Loco Verghereto. Mail: prolocoverghereto@gmail.com. Per iscrizioni: http://www.vergheretotrail.com.