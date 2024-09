Di Fonzo nuovo presidente:: "Partiamo con i services nelle scuole"

È stata inaugurato nella conviviale d’apertura al Grand Hotel Da Vinci l’annata 2024-2025del Lions Club presente in città dal 1959. Il nuovo presidente è Massimo Di Fonzo (al centro), 54 anni, ingegnere, titolare di una società di ingegneria, sposato, due figlie che nel suo saluto, anticipando le linee programmatiche dell’annata, ha messo in luce come per club siano importanti sia i service a servizio del territorio, sia la dimensione della convivialità che si incentra sul rapporto e le relazioni dei membri dei Lions che si rinsaldano grazie alle occasioni di incontro promosse dal club.

"Ho scelto di dar vita a un consiglio direttivo allargato rispetto a quelli del passato – ha messo in luce il nuovo presidente – per coinvolgere quante più persone nelle attività del Club. Tra i services che quest’anno riproporremo spiccano fra gli altri ’Viva Sofia’ sulle tecniche di primo soccorso, il progetto Martina condotto nelle scuole sulla prevenzione dei tumori, la raccolta, il riciclo e il riutilizzo degli occhiali usati, il Poster per pace che ogni anni proponiamo in collaborazione con le scuole, in sinergia con tutti i club cittadini. Alla conviviali terremo comunicazioni che abbracciano un ampio spaccato di tematiche nazionali, internazionali e locali, cercando di venire incontro agli interessi della platea dei nostri associati".