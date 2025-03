Di Taranto negli States. Fissati obiettivi e budget

Otto gare da qui alla fine della stagione regolare, campionato ancora tutto da decidere, ma il futuro già incombe. Un primo summit per gettare le basi di quella che sarà la prossima stagione del Cavalluccio la proprietà americana lo ha già fatto. Non per nulla il direttore generale Corrado Di Taranto nei giorni scorsi, approfittando della sosta di campionato, si è recato negli Stati Uniti. E’ rientrato ieri a Cesena. Obiettivi, budget, direttore sportivo e allenatore sul tavolo di questa prima consultazione, anche se – va detto – c’è un contatto continuo all’interno del board e con lo stesso dg, di solito in call, stavolta in presenza. La proprietà attenderà prima di sbilanciarsi, vuole giustamente vedere dove questo Cesena può arrivare. Primo passo: la salvezza aritmetica. Poi, il miglior piazzamento nei playoff che rappresentano una lotteria. Il Cesena gode di una posizione privilegiata, conquistata la salvezza non avrà assilli e potrà divertirsi negli spareggi promozione. Una posizione privilegiata che gli consente già di guardare al futuro. E allora la proprietà l’obiettivo per la prossima stagione l’ha già fissato: guarda ad un altro anno di consolidamento nell’ottica di provare a centrare la A nell’anno successivo (il piano infatti era di arrivare in massima serie in tre anni). Fissato anche il budget: identico a quello di quest’anno, circa 20 milioni di euro in tutto, 10 circa di monte ingaggi (staff tecnico compreso). Nulla quanto alla posizione del ds Fabio Artico e del tecnico Michele Mignani (entrambi già sotto contratto) con altri club che iniziano a metterli nel mirino. La Cremonese avrebbe pensato ad Artico e c’è anche chi avvicina Mignani alla Sampdoria. Discorsi troppo prematuri oggi con i verdetti del campionato tutti da decidere. Dall’America nessuna novità neppure sulla divisione delle quote societarie.

s. v.