’Diabets in music’ invade le vie del centro

di Raffaella Candoli

Venerdì 16 giugno dalle 21, alcuni locali e strade del centro cittadino saranno attraversati dalla musica, strumento che i volontari di "Diabete in Romagna" hanno scelto come veicolo di sensibilizzazione e informazione su di una malattia che in Italia affligge 5milioni di persone, 80mila solo in Romagna. Si intitola "Diabetes in Music" la seconda tappa dopo Forlì, della decima edizione di "Diabetes marathon" che si concluderà in ottobre a Rimini sotto la direzione scientifica del dottor Maurizio Nizzoli, direttore dell’Unità operativa Endocrinologia e malattie metaboliche dell’Ausl Romagna. E se Nizzoli è impegnato in veste professionale, il collega Antonio Balestrieri, endocrinologo del Bufalini, lo sarà sul fronte dell’intrattenimento, vestendo i panni di clarinettista e sassofonista della formazione "Solobraga jazz band" che si esibirà alla Vineria del Popolo. Saranno infatti quattro le formazioni statiche presenti in centro storico: oltre alla Solobraga, l’"MG jazz trio" sarà al Babbi caffè; gli "Old style trumpet" alla Caffetteria del Corso e la "Resident band Cesena jam session" a La Cantera. Alcune "marching band" invece, si muoveranno per le antiche vie del centro e alle 22.30 tutti a confluire nel chiostro di San Francesco dove l’entertainer Giuseppe Satanassi, i FunkTrop, gli "Amici di Bob" e Mirko Casadei portano in scena uno spettacolo multiforme in parole, musica e solidarietà, nel ricordo di Bob, ovvero Loris Ortolani dipendente della Malatestiana, mancato nel 2021, impareggiabile sostenitore di "Diabete Romagna". L’organizzazione artistica è curata da Christian Rossi.

"In considerazione degli eventi drammatici che hanno afflitto la città – afferma l’assessore alla Cultura Carlo Verona -, abbiamo deciso di posticipare alcuni eventi , ma di mantenere quelli dal forte accento solidale come questo, per portare un segnale forte a chi ha dato vita e a chi ha ricevuto il dono della comunione di intenti". "In una Cesena ferita – aggiunge l’assessora alla Famiglia Carmelina Labruzzo -, ci siamo trovati anche ad affrontare l’emergenza di chi, diabetico e sfollato, necessitava di farmaci e insulina per tenere a bada una malattia che non può essere trascurata". "Le farmacie ospedaliere e il servizio sanitario nazionale - sottolinea il dottor Nizzoli -, insieme alla Protezione civile sono stati estremamente efficienti nel reperire e fornire i farmaci necessari. A ciò ha contribuito ‘Diabete Romagna’ che non ha eguali in Italia, essendo la più organizzata e numerosa tra le associazioni che si occupano di diabete". "Quando una persona si ammala di diabete e purtroppo non sono esenti neppure i bambini – dice dal canto suo William Palamara, presidente di Diabetes Marathon Asd – tutta la sua famiglia cade nello sconforto e si sente colpita da una disgrazia che limiterà o condizionerà la salute e la vita di relazione del paziente. Oggi ci sono gli strumenti per tenerlo a bada, si possono praticare sport come ho fatto io col ciclismo a livello agonistico. Eventi come questo servono a tanti nel non sentirsi soli e ad apprendere che Diabete Romagna reperisce fondi, finanzia progetti, offre supporto psicologico, fornisce assistenza domiciliare a chi diabetico non è autosufficiente, e organizza campi scuola per ragazzi, famiglie e pediatri insieme, perché sono i soggetti che, ciascuno per la propria parte, aiuta a convivere col diabete".