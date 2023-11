‘Diabolik chi sei?’. Anteprima con i registi

Domani esce nelle sale italiane ‘Diabolik chi sei?’, il terzo capitolo della saga di genere giallo-crime diretta dai fratelli Antonio e Marco Manetti e questa sera alle 21 al cinema Eliseo di Cesena i Manetti Bros, Pier Giorgio Bellocchio (interprete e produttore) e Fabio Abagnato (responsabile Emilia-Romagna Film Commission) saranno ospiti del cinema Eliseo per presentare l’ultimo capitolo della trilogia cinematografica dedicata al Re del Terrore. Modererà l’incontro Daniele Gualdi.

In questa terza parte, ispirata allo storico albo 107 del 1968, Diabolik dovrà fare i conti, oltre che con una banda di sanguinari rapinatori, con se stesso e il proprio passato. Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all’ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Accanto a Giacomo Gianniotti (Diabolik), recitano Miriam Leone (Eva Kant), Monica Bellucci (la baronessa Altea) e Valerio Mastrandrea (Ginko).

Sarà donato un gadget a tema Diabolik a tutti gli spettatori, fino esaurimento scorte.

Il cinema Eliseo consiglia di pre-acquistare il biglietto sul sito o di prenotare telefonicamente (0547 21520). L’evento si svolgerà in collaborazione con 01 Distribution, Agis e Fice Emilia Romagna e Emilia Romagna Film Commission.

Marco Manetti, 55 anni e Antonio Manetti, 53 - i Manetti Bros – registi, sceneggiatori e produttori cinematografici con ’Ammore e malavita’ si sono aggiudicati nel 2018 il David di Donatello per il miglior film. Nel 2021 hanno girato ’Diabolik’, a cui ha fatto seguito ’Diabolik-Ginko all’attacco!’ nel 2022 e ’Diabolik - Chi sei?’ completa il trittico.

Come personaggio dei fumetti Diabolik fu creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani, diventando leggendario protagonista dell’omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina. In relativamente poco tempo ha raggiunto alte tirature giungendo a diventare un fenomeno di costume sondato da sociologi ed esperti di comunicazione. È stato il precurose del genere del fumetto nero italiano da cui hanno preso le mosse molteplici epigoni dal 1964, quando il fenomeno esplose, pubblicati nell’inconfondibile formato libretto tascabile che la testata fece assurgere alla notorietà dopo l’esordio in edicola nel novembre 1962. Da allora viene edito senza interruzioni e viaggia spedito verso i mille numeri pubblicati. La prima trasposizione cinematografica risale al 1968, regista Mario Bava.