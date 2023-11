Dialetto e poesia sul palco per celebrare le donne

Una vicinanza sociale e culturale verso le donne può arrivare anche attraverso il dialetto romagnolo e la poesia al femminile. Tra le iniziative in cartellone per i 16 giorni contro la violenza di genere, domani alle 20.30, al teatro Bogart, va in scena "Dòni-Donne" un articolato e intenso spettacolo che vede a confronto varie interpreti e voci femminili, ma anche l’apporto interpretativo fuori campo di Vincenzo Morrone. "Possiamo dirci contenti che il dialetto romagnolo, lingua tradizionale e tradizionalista, abbia voce attraverso una delle forme espressive più coinvolgenti - afferma la conduttrice Manuela Gori - Saranno le poete Annalisa Teodorani, Germana Borgini, Laura Turci a esprimersi nella loro lingua di casa e, insieme a loro, potremo ascoltare le attrici della Compagnia Filodrammatica Lele Marini che proporranno letture tratte dallo spettacolo ‘Le mogli del mondo’ ispirate al libro omonimo della poeta scozzese Carol Ann Duffy ’La moglie del mondo’, mentre la bella voce di Liana Mussoni, attrice e cantante proporrà alcune poesie cantate. Il dialetto finalmente c’è e si fa ascoltare. Per la prima volta le associazioni che promuovono e divulgano il dialetto Te ad chi sit e fiol?, associazione Istituto Friederich Schurr e AlmAmedeo, in collaborazione con Fidapa Cesena Malatesta partecipano alle attività del Forum sui Generis del Comune del Cesena". Le foto della scenografia sono di Laura Maria Mino. Le artiste intervenuto avranno in dono libri di autori locali danneggiati durante l’alluvione e recuperati dall’associazione "Parole dal fango". L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà a sostenere l’associazione "Qualcosa di grande per i piccoli".

Raffaella Candoli