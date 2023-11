Dialoghi Malatestiani voce critica: "Ambiente, integralisti pericolosi"

Dei disastri dell’ambientalismo ideologico si è discusso ieri mattina al’evento inaugurale dei Dialoghi Malatestiani, iniziativa dell’area culturale liberale promossa dall’associazione Nazione Futura di Francesco Giubilei, editore cesenate opinion leader del centrodestra a livello nazionale, e Confcommercio cesenate presieduta da Augusto Patrignani. L’evento è proseguito nel pomeriggio con la presentazione dei libri ’Segnali in codice’ di Gabriele Barberis e ’E basta con sto fascismo" di Daniele Capezzone’, inframmezzati dalla premiazione del concorso letterario ’Tin Bota. Racconti per la Romagna’.

Hanno collaborato le associazioni "Il Crocevia e Valori e Libertà". "La partecipazione è stata folta a tutti e tre gli incontri – affermano i promotori Giubieli e Patrignani – e siamo lusingati che la nostra prpoposta sia stata così apprezzata. Cesena ha voglia di ascoltare più voci e dibattere e ci è stato chiesto di proseguire con queste iniziative".

Uno degli ospiti più attesi, Chicco Testa, bloccato dal Covid, è stato protagonista in videocollegamento del dibattito moderato dal capo-cronista della redazione di Cesena del Resto del Carlino Emanuele Chesi , introdotto da Michele Vitellio (Ottimisti e Razionali) e Stefano Spinelli (Il Crocevia) a cui, insieme al presidente di Assoambiente hanno partecipato il giornalista Mediaset Francesco Vecchi e il presidente Confcommercio Patrignani. Testa ha pubblicato il pamphet "Elogio della crescita felice: contro l’integralismo ecologico" in cui prende le distanze dall’ambientalismo mainstream e ieri ha sostenuto che i problemi ambientali si possono risolvere con la tecnologia, il progresso e l’economia di mercato, non contrapponendo ambiente e produttività. "L’uomo è la misura delle cose – ha detto –: una partita immane si gioca solo in piccola parte in Italia e Europa per la transizione ecologica senza bloccare lo sviluppo. L’Europa partecipa alle emissioni di C02 nella misura di meno del 7%, l’Italia dello 0,9%, percentuali non paragonabili a quelle della Cina".

"L’ambientalismo ideologico mina la prosperità delle comunità e chi è povero non si pone neppure il problema di essere sostenibile", ha sostenuto Vecchi che ha citato il paradosso di Milano dove "ci sono autobus a idrogeno prodotto bruciando il metano". Riaprire la partita del nucleare ha incalzato il moderatore? Tutti possibilisti i relatori: serve anche quella tra le energie. "Noi abbiamo a cuore l’uomo e l’ambiente, non l’ambiente contrapposto all’uomo – ha osservato il presidente Confcommercio –: gli ambientalisti fondamentalisti presentano come inquinatore produce, chi chiede le area di sosta, chi sostiene che le automobili sono utili non vanno penalizzate. Come si fa a dialogare con loro?"

L’evento conclusivo nel tardo pomeriggio è stata la presentazione del libro di Daniele Capezzone "E basta con sto fascismo", al quale era presente la neoeletta presidente di Fratelli d’Italia provinciale Alice Buonguerrieri, pretesto per un dibattito sulla libertà di parola e di opinione, sulla cancel culture e su chi a sinistra evoca lo spettro del ritorno del fascismo, col direttore editoriale di Libero in veste di mattatore insieme alla giornalista Hoara Borselli, Francesco Giubilei e Elisabetta Farneti di Valori e Libertà, condotto da Paolo Morelli, direttore responsabile del giornale "La Voce Repubblicana".