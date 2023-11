"Dialoghiamo per la creazione del terzo polo"

"Le forze politiche che vogliono proporre un progetto per Cesena alternativo a quelli del centrosinistra e del centrodestra debbono dialogare e fare massa critica, per creare un terzo polo". L’appello è di Marco Gian (nella foto), presidente di Cesena Siamo Noi, il movimento civico che alle amministrative del 2014 e del 2019 si è candidato in autonomia, senza coalizzarsi.

"Siamo aperti al confronto con chiunque sui temi concreti per il bene della città - aggiunge Giangrandi – e non escludiamo a priori alleanze con chi constateremo possa avere convergenze sui nostri punti programmatici, ma riteniamo sia fondamentale che le forze politiche che non fanno parte del centrosinistra e del centrodestra possano provare ad elaborare insieme un progetto alternativo in vista delle comunali del 2024".