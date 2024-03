Dialogo coi genitori al nido Coccinella

Oggi a Savignano sul Rubicone, il nido d’infanzia Coccinella in via Barbaro 40, dalle 18,30 alle 20, ospiterà la psicologa Saula Cicarilli per un incontro su "Libri e filastrocche di vita quotidiana: la tradizione orale e la lettura ad alta voce per accompagnare i gesti di cura".

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri "In dialogo con i genitori", organizzato dal Coordinamento Pedagogico dell’Unione Rubicone e Mare. Gli incontri sono aperti a tutti i genitori interessati. La partecipazione è gratuita, non è necessaria l’iscrizione.