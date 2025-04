"Diamo la cittadinanza onoraria al cardinale Mauro Gambetti"

"Longiano conferisca la cittadinanza onoraria al cardinale Mauro Gambetti (nella foto)". La richiesta è del gruppo di minoranza "Siamo Longiano" che presentato una mozione firmata dal consigliere comunale Lorenzo Spada. Nella richiesta del riconoscimento simbolico a una delle figure più vicine al compianto papa Francesco, si fa riferimento al suo impegno per anni sul territorio comunale, ai meriti acquisiti e al legame significativo che ancora oggi lo unisce a Longiano e a molti dei suoi cittadini.

Nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme, frate minore conventuale, una laurea in Ingegneria meccanica, è stato ordinato sacerdote l’8 gennaio 2000 presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano. E’ stato nominato cardinale da Bergoglio nel Concistoro del 28 novembre 2020. Il 20 febbraio 2021 lo stesso Pontefice lo ha nominato vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il 2 giugno 2023 sempre papa Francesco lo ha voluto giudice della Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano. Dicono i consiglieri di minoranza di Longiano: "Gambetti nei prossimi giorni sarà tra i 133 cardinali elettori che parteciperanno al Conclave per la scelta del successore di Francesco. Potenzialmente anche lui potrebbe diventare Papa. Al Comune chiediamo di premiarlo ufficialmente con l’istituto della cittadinanza onoraria per l’impronta indelebile lasciata a Longiano e per l’importanza che la nostra comunità ha avuto nel suo percorso di vita".

Ermanno Pasolini