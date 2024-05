Diana Cardenas Perez e il benessere dei bambini

Domani alle 11, sul porto canale di Cesenatico, si terrà l’incontro con l’autore con la scrittrice Diana Cardenas Perez. Intervistata da Soccorso letterario, un progetto creato da Antonio Castagnola per dare opportunità di ascolto agli scrittori emergenti. La presentazione sarà aperta al pubblico. Diana Cardenas Perez è appassionata del benessere e della crescita personale, studentessa alla facoltà di psicologia e autrice di vari libri, fra cui il best seller internazionale ’L’arte di Meditare’, oggi ci propone una vera novità, una collana di racconti che mirano a promuovere

il benessere dei bambini e dei genitori. ’Mamma, papà, aiutatemi a crescere!’, è il titolo di questa serie di racconti che Diana oggi ci presenta. "Per i più piccoli saranno meravigliosi racconti da leggere prima della nanna – spiega l’autrice –, ma anche dei manuali di domande e insegnamenti. Libri educativi che permetteranno loro di cogliere in prima persona l’essenza e l’importanza di un comportamento sano e di una buona educazione. Storie che gli faranno riconoscere che la loro priorità è crescere bene, in salute e armonia, con amore, dedizione, attenzione, educazione, tempo e, soprattutto, tanta pazienza. Per le mamme e i papà, saranno riflessioni che forse gli permetteranno riconoscere e accettare che il genitore perfetto è un’utopia".