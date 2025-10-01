Diao fatica a proporsi, per Bisoli non è serata

Klinsmann 7. Assoluto protagonista nella prima frazione, quando compie almeno quattro interventi provvidenziali. Bravo su Kvernadze e Raimondo, si trasforma in supereroe su Monterisi. Tradito dalle marcature da fermo sbagliate dalla propria difesa e da due deviazioni sfortunate di Adamo.

Ciofi 6. Uno dei migliori del primo tempo, non ha particolari colpe sui gol. Viene sacrificato da Mignani sul 3-0 (dal 12’ st Olivieri 6. Entra nell’azione del gol di Ciervo).

Zaro 5,5. Sin qui la serata più complicata della sua avventura in bianconero. Evita comunque in un paio di circostanze un passivo ben peggiore.

Mangraviti 6. In una difesa spesso costretta agli straordinari, il braccetto di sinistra rimane uno degli ultimi a soccombere. Ciervo 6. L’atteggiamento della squadra e un Frosinone straripante sugli esterni lo costringono ad abbassarsi. Soffre le scorribande di Kvernadze prima dell’espulsione. Opportunista in occasione del gol.

Bisoli 5. Commette il fallo della punizione dalla quale scaturisce la rete del vantaggio, propiziata anche da una sua deviazione in marcatura. Colpevole anche sul secondo gol, quando si perde Raimondo in occasione della spizzata sul primo palo (dal 22’ st Frabotta 5,5. Poco o nulla da segnalare).

Castagnetti 5,5. Prova a tenere a galla un centrocampo in grande difficoltà, ma gli uomini di Alvini arrivano da tutte le parti. Da un suo sinistro nasce l’unico gol bianconero.

Bastoni 5,5. Non si ricordano episodi particolari della sua gara. In apnea, così come il resto della squadra (dal 22’ st Berti 6. E’ mancata la sua presenza dall’inizio).

Adamo 5. Serata particolarmente sfortunata. Deviazioni decisive sia nel secondo gol di Raimondo sia in quello di Ghedjemis, che gli rende la vita difficile sin dai primi minuti.

Blesa 5,5. Nonostante una squadra apparsa lunga tra l’attacco e gli altri reparti, il numero 7 offre comunque buone indicazioni e prova a mettere in apprensione gli impeccabili difensori del Frosinone (dal 26’ st Shpendi 5,5. Lasciato in panchina da Mignani, entra a risultato già definito e non riesce a incidere).

Diao 5. Fatica a proporsi e a gestire i seppur pochi palloni che gli arrivano. Lasciato anche lui troppo isolato là davanti, soffre contro difensori di livello (dal 12’ st Magni 6,5. Protagonista nel gol di Ciervo, evita il 4-1 con un grande intervento difensivo).

Giacomo Lippi