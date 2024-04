Diaologo con Regione ed Europa. L’incontro di sabato al Circolo Pd

Un’iniziativa riuscita "a tutto tondo": così Pietro Bellucci, segretario del Circolo Pd di Bagno di Romagna, ha descritto l’incontro svoltosi sabato pomeriggio a San Piero. "In una Via Garibaldi affollata di pubblico – ha aggiunto – sono intervenute Lia Montalti, consigliera regionale e Alessandra Moretti, europarlamentare". Assieme a loro Enzo Montalti, candidato sindaco con Insieme per Bagno di Romagna, "lista civica ma ispirata ai valori del centrosinistra e della Costituzione antifascista".

Lia Montalti ha, da parte, sua ha garantito per il futuro ancora più incisività nelle scelte, per infrastrutture, servizi e diritti dei cittadini. Enzo Montalti ha parlato del bisogno di contrastare il calo demografico con risposte strategiche e a conclusione ha candidato, per le loro peculiarità, Bagno e l’Alto Savio come laboratorio sperimentale per la media montagna ed europea. "Per un Comune come Bagno – ha detto infine Bellucci – per andare ad affrontare il futuro e le sue sfide, sia importante avere comunanza di ideali e di programmi sia col livello regionale che con quello europeo".