‘Dibattiti sull’invisibile’. La povertà a Cesena: "Trecento persone senza dimora nel 2025"

"La via verso la povertà è un piano inclinato: nella discesa di un gradino dopo l’altro si compie un impoverimento globale, che riguarda molti cittadini".Ilaria Avoni, presidente di Piazza Grande ha aperto venerdì scorso al cinema Eliseo il confronto a più voci ‘Dibattiti sull’invisibile - voci, riflessioni e sguardi sulla marginalità’. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, si sono incontrate Piazza Grande, Fondazione Don Dino e Caritas Cesena in una serata, patrocinata dall’assessorato ai servizi per le persone e le famiglie. "Parlare dell’emarginazione e della povertà - ha detto Ilaria Avoni - , di ciò che normalmente è invisibile, è molto importante per noi: significa accendere una luce, svelare, condividere problemi, responsabilità, obiettivi. E attivarsi perché le condizioni cambino. In questo senso, ci fa molto piacere avere trovato anche a Cesena un territorio in ascolto, con molte realtà attive su questi temi".

In Italia il 10% delle famiglie più benestanti detiene il 60% della ricchezza, mentre quasi 6 milioni di persone vivono nella povertà assoluta. Complessivamente sono circa 300 le persone senza dimora che nel corso del 2025 sono entrate in contatto con i Servizi Sociali dell’ Unione Valle Savio ( Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto). La maggioranza delle persone sono di sesso maschile ( 65%), di età tra i 18 e i 65 anni ( 90%), il 70% straniere, spesso con percorsi migratori falliti alle spalle.

"Contributi economici per le persone in difficoltà vengono gestiti direttamente dall’Unione. Sono erogati a favore di persone in carico al servizio sociale. Nel 2024 sono risultati beneficiari di contributo economico 622 persone. A questi contributi, si sono aggiunti, nel 2024: buoni spesa e welfare per 177 utenti, interventi (come traslochi o funerali) per 27 utenti. Sono stati inoltre erogati contributi dalle associazioni per povertà e disagio per 2.101 utenti beneficiari.

All’evento di venerdì all’Eliseo hanno partecipato Daniela Leonardi, Monica Brandoli (Servizi Sociali Unione Valle Savio) e Alessandro Carta (Presidente fio. Psd). "Il fronteggiamento primario dei bisogni delle persone senza dimora – ha detto Monica Brandoli – viene attuato mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona bisognosa. Attualmente il piano freddo ricomincerà il 1 dicembre e sono state intercettate 36 persone in strada".

"A volte l’invisibile non lo vogliamo vedere perché ci disturba, ci turba – ha detto l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – e non vogliamo accendere i riflettori e la luce sulla povertà che ci circonda. Per fortuna a Cesena ci sono molte realtà e tanti operatori che ogni giorno, in maniera discreta ed efficace, mettono in atto tutti la stessa mission: rispettare la dignità delle persone più emarginate che hanno bisogno di un ricollocamento, ma anche di essere ascoltate".

Durante la serata, sono stati affrontati momenti di lettura e ascolto con Chiara Giustini (Piazza Grande), Bruna Venturi (Caritas) e Angelo Marino (Fondazione Don Dino). Alle 21 tutti i partecipanti sono stati invitati allo Spazio sociale diurno (Corso Ubaldo Comandini 7) per un buffet conviviale.