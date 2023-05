Dibattito su Ginestreto: "Si deve ragionare insieme"

di Ermanno Pasolini

Il teatro comunale Elisabetta Turroni a Sogliano era gremito per l’istruttoria pubblica in riferimento alla procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontario per il nuovo sito G3, della discarica di Ginestreto. Presenti, oltre alla sindaca di Sogliano Tania Bocchini e ai sindaci delle zone interessate, anche il consigliere regionale Massimo Bulbi. Un ampliamento che ha già destato numerose proteste da parte dei Comuni di Santarcangelo e Poggio Torriana. Durissima la protesta anche del comitato Valle Uso: "I numeri sono colossali: vista la precarietà del posto saranno scavati un milione e mezzo mc di terra che saranno trasportati per la maggior parte in una vecchia cava verso la sorgente del fiume Uso. Ci vorranno tre anni con un fitto via vai giornaliero di camion lungo la Provinciale Uso. Per scavare e allestire la G3 si spenderanno più di 41 milioni di euro e quando aprirà saranno conferiti in discarica 200mila metri cubi di rifiuti all’anno con possibili deroghe. Funzionerà per altri 30 anni".

Giovanni Giannini direttore generale di Sogliano Ambiente che gestisce la discarica di Ginestreto, ha specificato: "Con la realizzazione di G3 sono previsti importanti mitigazioni ambientali, una delle quali collegata alla cava di Ponte Rosso che sospende la coltivazione e attraverso rimboschimento diventerà Il Parco della Pietra, un parco verde attrezzato con 8mila alberi, con sentieri che collegano il territorio di Montetiffi e di Pietra dell’Uso e si innestano in tutta la rete dei nostri sentieri Cai".

"Il Comune – ha proseguito – ha approvato uno studio di fattibilità tecnico economica per una pista ciclopedonale sul fiume Uso che collegherà il nostro territorio alla riviera arrivando proprio all’entrata del Parco della Pietra, un progetto di ampio respiro e che potrà dare uno slancio al turismo attivo e naturalistico".

Ha detto Alice Parma sindaca di Santarcangelo, in rappresentanza della provincia di Rimini (contraria al progetto): "Sotto il profilo tecnico la politica non può entrare, ma mi aspettavo una condivisione tra istituzioni. Non staremo a guardare cosa succede e attraverso la provincia di Rimini chiediamo una occasione di condivisione. Avete perso un’occasione per lavorare insieme con due comuni confinanti". Poi la sindaca Tania Bocchini: "Gli impianti che abbiamo aumentano la vita di migliaia di tonnellate di rifiuti rimettendoli in circolazione rigenerati. Ho chiesto ai comuni confinanti di entrare con noi in una sorta di cooperazione per tutelare tutti i nostri beni artistici, naturalistici e paesaggistici. Sogliano vuole sedersi a un tavolo e ragionare tutti insieme".