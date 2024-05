Dibattito su videosorveglianza

I Comuni dell’Unione Rubicone e Mare organizzano oggi dalle 9.30 alle 12.30 a Savignano sul Rubicone nella sala Allende una conferenza su ’Videosorveglianza urbana integrata’. All’ordine del giorno la tutela della privacy alla luce delle novità in ambito normativo, tecnologico e digitale e della sanzione del Garante. Dopo i saluti dell’amministrazione Comunale e del comandante della Polizia Locale, interverranno Stefano Manzelli cordinatore del gruppo di ricerca, l’avvocato Giovanna Pascucci esperta in materia e Dpo nelle pubbliche amministrazioni, Sergio Durelli responsabile servizi Dpo di Lepida e il professore Simone Calzolaio consulente in materia di protezione dei dati. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria a: staffsicurezzaintegrata@gmail.com tel. 0543 -973037.