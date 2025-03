"Diciamo ’no’ al lavoro domenicale"

Gianluca Gregori, segretario generale di Filcams Forlì-Cesena, nella nostra città ci sono troppi supermercati?

"Sono tanti sì, ma il problema grosso è che la presenza di supermercati di grandi dimensioni rischia di determinare lo spopolamento dei piccoli punti vendita che ancora vivono nei centri storici e inevitabilmente soffrono. La chiusura di alcune piccole botteghe del centro ne è un esempio lampante".

L’apertura di grossi centri alimentari è un bene o un male per i lavoratori del settore?

"Sicuramente i supermercati danno lavoro a tante persone, ma quello che mi preme sottolineare è la grossa difficoltà lavorativa dei dipendenti".

In che senso?

"Spesso ai lavoratori dei grossi supermercati viene richiesta una estrema flessibilità. I lavoratori part-time ad esempio sono costretti a lavorare spesso il sabato e la domenica. Il part-time, che viene in genere considerato un’opportunità, diventa in realtà una condanna per chi si trova costretto a lavorare nel weekend".

Ma perché è così difficile trovare persone disposte a lavorare il sabato e la domenica?

"Il diritto di avere del tempo libero è un sacrosanto diritto di ognuno e in particolare, nel weekend, le persone hanno il desiderio di passare più tempo con le loro famiglie. Il problema maggiore è proprio per chi lavora nel commercio".

Chi lavora nel weekend percepisce una retribuzione differente?

"La flessibilità e il lavoro nel fine settimana non sono retribuiti in maniera soddisfacente, per cui chi lavora in determinati settori preferisce spostarsi in aziende dove si lavora da lunedì al venerdì".

In alcuni paesi esteri i supermercati sono aperti 24 ore su 24. Cosa ne pensa?

"Per carità! Sono profondamente contrario. A Cesena, poi, una cosa del genere non potrebbe funzionare".

Una volta la domenica era sacra e gli alimentari erano chiusi, quando sono cambiate le cose?

"Da una ventina d’anni. Io sono contrario alle aperture domenicali, la gente si dovrebbe organizzare e dovrebbe fare la spesa dal lunedì al sabato".

E come si potrebbe fare per andare incontro ai lavoratori della domenica?

"Se proprio si deve tenere aperto la domenica, ci vorrebbe almeno una rotazione degli ingressi domenicali nei supermercati. Gran parte dei supermercati di grandi dimensioni sono aperti la domenica (Conad, Famila, Ipercoop, per esempio) e questo comporta una estensione del servizio esagerata. Ci si potrebbe mettere d’accordo, tra le categorie della grande distribuzione, e tenere aperto una volta al mese ciascuno. Così anche i lavoratori avrebbero un po’ di respiro".