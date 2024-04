Didattica, estro e arte. Sami sale in cattedra

Francesco Sami sale in cattedra. Il vulcanico presidente dell’Avis di Cesenatico, persona notoriamente poliedrica per aver fatto campagne pubblicitarie e per essere un valido artista, è stato chiamato dalla scuola elementare "Ada Negri" nel popoloso quartiere Madonnina, per svolgere delle attività didattiche che coinvolgano anche l’estro artistico.

In particolare Sami, il quale oltre a dipingere si è distinto per aver creato le farfalle, opere scultoree realizzate in metallo e sapientemente dipinte, è stato chiamato dalla Direzione didattica del Primo circolo, per l’iniziativa "Sulle ali della conoscenza", con incontri che si terranno nelle giornate di lunedì 15, 22 e 29 aprile, dedicati agli scolari delle classi quinte delle scuole primarie.

Sami illustrerà i suoi lavori sul magico mondo delle farfalle e gli alunni potranno toccare con mano una selezione delle farfalle, scelte dallo stesso autore assieme alle docenti.

Ci sarà quindi una esposizione e Sami darà anche delle nozioni scientifiche e racconterà le caratteristiche e le particolarità di diverse specie, negli ambienti dei diversi.

Prima di realizzare le sue opere in metallo, infatti, l’artista si è documentato scrupolosamente per renderle fedeli agli esemplari viventi.

Si tratta dunque di farfalle giganti, metalliche, artistiche, ma scolpite e sagomate in maniera così perfetta, da poter essere appunto studiate.

Questo progetto rappresenta quindi un esempio concreto di come arte, estro e divulgazione scientifica possano andare di pari passo.

Nel corso degli incontri gli scolari potranno conoscere gli strumenti di lavoro utilizzati per eseguire i vari passaggi della realizzazione degli elaborati e ascolteranno gli aneddoti di Francesco Sami.

