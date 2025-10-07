Dieci anni di Rete Pmi: "Cento aziende in orbita"

Dieci anni di vita per Rete Pmi Romagna. Presidente è Luca Bettini, titolare di Tecnocomponent, settore fitness.

Che cosa è Rete Pmi Romagna, presidente Bettini?

"Un network di imprese territoriali. Il nostro motto è: crescere insieme è una bella impresa".

Come avete celebrato il compleanno?

"In una festosa assemblea a Villa Torlonia con le imprese e gli interlocutori istituzionali e del mondo socio-economico".

Quante sono le imprese socie?

"Un centinaio. Le principali sono Babbi food, Graziani packaging, Gamma arredamento imbottito e altre ancora".

Aumentano gli aderenti?

"Costantemente e con un’ottima percentuale di partecipazione alla vita associativa".

A che cosa si deve l’andamento positivo?

"Lo spirito e l’entusiasmo iniziale sono rimasti gli stessi e siamo un gruppo aperto".

Aperto nel senso?

"Che l’ultimo arrivato viene coinvolto come fosse sempre stato con noi".

Quali obiettivi ha raggiunto Rete Pmi Romagna in questi dieci anni?

"Fare rete, cioè confrontarsi e aiutarsi. Poi condividere le esperienze imprenditoriali. Infine, contare di più stando insieme".

Quali sono i settori principali di attività e sviluppo?

"Networking, formazione di alto livello con spazio e fiducia alle nuove generazioni. I nostri format riscuotono successo".

Quali format sono?

"Dai tour istruttivi alle serate di networking".

Sono stati anni difficili. Le vostre imprese sono in salute o ci sono criticità?

"Operano in settori molto variegati, perlopiù manifattura e servizi. Gli ultimi anni sono stati buoni, ma un po’ di nubi si intravvedono all’orizzonte".

Per quali ragioni?

"Perlopiù per l’incertezza di importanti mercati esteri".

Stati Uniti in testa?

"I dazi di Trump sono un ostacolo e le imprese li patiscono".

Quali altri fattori incidono?

"La crisi della Germania e la debolezza dei consumi".

Il nostro territorio è un terreno favorevole a fare impresa?

"Siamo felici di vivere e fare impresa in Romagna, che è un territorio fertile"

Com’è il rapporto con gli interlocutori istituzionali?

"Costruttivo, come si è visto alla nostra assemblea partecipata da sindaci, esponenti di Provincia, Regione, Camera di Commercio e istituti bancari".

Collaborate con altre associazioni?

"C’è una partnership con Confartigianato con cui quest’anno condurremo la Pmi Academy".

Cosa si può fare contro contro la fuga dei giovani cervelli?

"Si deve fare sistema fra tutti gli attori dello sviluppo per impedire che i giovani talenti vedano prospettive e futuro migliori solo fuori dall’Italia".

Ma come si può agire?

"Il sistema Paese deve essere più attrattivo per trattenerli. Il problema va affrontato mettendolo in testa all’agenda della politica".

In Rete Pmi i giovani sono valorizzati?

"È un nostro vanto, abbiamo un Gruppo Giovani imprenditori intraprendente".